Durant l’últim Primavera Sound, s’havia programat l’actuació del misteriós traper Quimera, però finalment no va poder pujar a l’escenari perquè acabava de morir. Aquesta va ser l’estratègia de marketing de Netflix per promocionar la seva nova sèrie, Fanático, que avui arriba a la plataforma, jugant a confondre la realitat i la ficció i aprofitant una història que, per desgràcia, ja ha passat massa vegades en el panorama musical: la mort prematura, per culpa de les drogues, d’una jove estrella.

Quimera és també el protagonista de Fanático, un personatge inventat i interpretat per Lorenzo Ferro (Narcos: México), que fa el doble paper del cantant i de Lázaro, un repartidor que veu morir en directe el seu ídol a mig concert i decideix tenyir-se el cabell i tatuar-se com ell fins acabar suplantant-li la identitat a les xarxes. Ferro, que també fa música urbana, ha aportat tres cançons a la sèrie. Els temes han estat produïts per Alizzz, que ha treballat també amb C. Tangana, Rosalía, Aitana i més artistes de renom.

Roger Gual, director de la sèrie, volia algú que sabés «rapejar i moure’s en un escenari». Aquest no és l’únic aspecte realista de Fanático, ja que hi apareixen artistes reals com Dollar Selmouni i Carlota Urdiales, amb papers importants, els de l’irascible amic de Quimera i de la seva parella. Swit Eme o Santa Salut també fan algun cameo per la sèrie.

Fanático s’ha rodat a Barcelona, en escenaris com la sala Razzmatazz, i incideix en la part obscura de la fama retratant, de pas, la generació més jove. «Mostra com és la vida d’un ídol, et fa venir ganes de ser famós i te les treu», explica Ferro.

La sèrie, a ritme de videoclip, compta amb només cinc episodis que cada cop es fan més curts, dels 21 minuts del primer als 14 de l’últim. D’aquesta manera, diu Gual, «la sensació de vertigen i velocitat de la història és cada cop més gran». El director va preparar Fanático a partir de tràgics casos com el del raper Lil Peep, mort als 21 anys: «Al final, et preguntes, quin preu té la fama»?