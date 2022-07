Avui, diumenge, el thriller documental Oswald. El Falsificador, produït per Filmin i TV3, entre d’altres, s’estrenarà mundialment tancant la dotzena edició de l’Atlàntida Mallorca Film Fest.

Oswald. El Falsificador és un projecte compost per una pel·lícula i una sèrie de 3 episodis. El llargmetratge clausurarà festival i s’estrenarà a cinemes i a Filmin el dia 30 de setembre. La sèrie s’estrenarà a TV3 i es podrà veure durant els primers mesos del 2023.

Rodat als Estats Units, Itàlia i Espanya en clau de true crime pictòric, el projecte presenta Oswald Aulestia Bach, pintor català perseguit per la justícia nord-americana per ser una de les pedres angulars de l’anomenada «Operació Artista», una investigació de l’FBI, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i els Carabinieri, per empresonar els responsables d’una de les trames més grans de falsificació d’art de les darreres dècades. La pel·lícula reflexiona, a través del singular protagonista, sobre els conceptes d’original i còpia, realitat i llegenda, veritat i mentida.