Filmin incorpora a partir de demà al seu catàleg, en exclusiva a Espanya i dins el marc de l’Atlàntida Film Fest, la minisèrie de tres episodis Los emigrantes, dirigida per Erik Poppe (Utoya. 22 de julio). Amb un pressupost de més d’11 milions d’euros, Los emigrantes és una de les grans produccions de l’any a Suècia i adapta la sèrie de novel·les homònima de Vilhelm Moberg, que ja van ser portades al cinema el 1971 de la mà de Jan Troell.

La producció és protagonitzada per Gustaf Skarsgård (Vikingos), Sofia Helin (El puente) i la cantant Tove Lo. Narra la història d’un matrimoni que, a mitjans del segle XIX, decideix abandonar Suècia amb els seus fills, i buscar un nou començament i un somni de prosperitat a Amèrica. La història narrada és més rellevant que mai, afirma el director Erik Poppe, que es va reunir amb diverses dones que han arribat a Suècia els últims anys per entendre com se senten i quins sentiments mouen aquelles persones que decideixen deixar el país a la recerca d’una vida millor.