El 30 de maig del 2013, Mario Biondo va ser trobat sense vida al seu domicili de Madrid. L’operador de càmera, marit de Raquel Sánchez Silva, va aparèixer penjat d’una prestatgeria i la justícia espanyola va determinar que s’havia tret la vida. Tot i això, la família de l’italià va defensar que es tractava d’un assassinat i, des d’aleshores, no han parat de mirar d’aclarir què va passar aquell fatídic dia.

Nou anys després, la justícia italiana ha decidit arxivar la causa per «evidents limitacions processals» i descarta per complet la teoria del suïcidi, segons informa el periodista Saúl Ortiz a ‘ABC’. La sentència assenyala que la mort del jove es va deure a «un homicidi amb autors desconeguts».

No obstant, recull que han passat massa anys per «practicar diligències» i que, per tant, resulta impossible investigar qui hauria matat Biondo. També indica que el procés d’instrucció s’hauria d’haver portat a terme a Espanya, afirmant que «les contradiccions contingudes en les declaracions de la viuda de Biondo haurien d’haver induït els investigadors espanyols a portar a terme escoltes telefòniques per determinar la veritat dels fets».

Aquest mitjà recull un comunicat de la família de Mario Biondo en què mostren el seu agraïment al jutge d’instrucció de Palerm i als seus representants legals. A més, reconeixen estar «molt satisfets per haver pogut provar que el seu fill no es va treure la vida», ja que hauria pogut ser víctima d’un assassinat.

S’ha de recordar que Mediaset va rescatar aquest cas a finals del 2021, i va dedicar per primera vegada alguns dels seus programes a les presumptes irregularitats en les autòpsies que es van practicar a Biondo després de la seva mort.

A més de la investigació que va portar a terme ‘Todo es verdad’, el programa de Risto Mejide, altres espais de la casa com ‘Sálvame’ també van posar el focus en aquest assumpte durant diverses jornades. De fet, la mare del càmera va arribar a asseure’s al ‘Deluxe’ per compartir les seves pròpies teories sobre la mort del fill. «Al meu fill el van assassinar, no es va suïcidar, com asseguren les investigacions espanyoles», va assegurar.