La família reial britànica, la de ficció, aterrarà a Mallorca el pròxim setembre per a rodar la gran sèrie de televisió que narra les seves aventures i desventures: The Crown. L’experiència i versatilitat geogràfica de l’illa van convèncer i agradar molt a l’equip que l’octubre passat va filmar la cinquena temporada de la famosa ficció de Netflix, una entrega que es preveu que arribi a estrenar-se aquest novembre.

Tal com va confirmar Diari de Mallorca, la maquinària de producció (de Palma Pictures) ja està en marxa i ho té tot a punt per a quan l’equip principal de rodatge arribi a l’illa pels nous capítols. Actualment, s’estan definint les ubicacions i, tot i que no hi ha res confirmat, Palma i Andratx són dos dels llocs amb més punts a favor seu. També hi haurà filmacions puntuals a altres municipis. Les càmeres començaran a gravar a Mallorca a mitjans de setembre i no s’aturaran fins a finals d’octubre.

En la sisena temporada, gran part del pes de la història recaurà sobre els fills de la princesa: Diana de Gal·les (Elizabeth Debicki), Guillem, duc de Cambridge, i Enric de Sussex. Els dos apareixeran començant la joventut, just després de la mort de la seva mare. En concret, diverses publicacions apunten que la sèrie mostrarà alguns dels moments més polèmics de la seva adolescència, com les nits d’alcohol i cànnabis. Sobre el príncep Guillem, s’espera que es recreï el moment en què es llicencia a la universitat, on va conèixer la seva actual esposa, Kate Middleton. Encara no se sap qui farà aquests tres papers, ja que el càsting de Netflix segueix obert. D’aquesta manera, es preveu que es rodin fets dels finals dels 90 i 2000. El fatídic accident on va morir Lady Di (1997) no es gravarà a l’illa ni apareixerà tan explícitament a la sèrie.

La sisena temporada de The Crown havia de tancar-se el 2002, amb la mort de la princesa Margarida, però Netflix va insistir a allargar-ho fins al casament, el 2005, de Carles i Camil·la, marcant la fi d’un període turbulent en la història dels Windsor.