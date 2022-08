L’oferta televisiva de LaLiga SmartBank s’ampliarà aquesta temporada. Els partis podran seguir-se, des de l’inici el 12 d’agost, a Movistar, Orange i Telecable, i a partir del mes següent en altres plataformes.

En concret, la segona categoria del futbol espanyol es podrà veure en 10 plataformes diferents, l’oferta més gran que s’ha tingut mai. A les ja anomenades s’hi sumaran gradualment les retransmissions, el setembre, d’Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk. A més, LaLiga no descarta l’entrada de nous operadors per ampliar l’oferta per a l’aficionat.

Tot plegat ha estat possible pel nou format de comercialització en règim de no exclusivitat dels drets televisius de la competició. Des del canal LaLiga SmartBank TV es podran seguir els 11 partits de cada jornada, tot i que els dos millors seran en plataformes de pagament.

El canal, a més, oferirà l’opció a l’usuari d’accedir a la narració i comentaris en les llengües cooficial dels territoris que en tinguin.