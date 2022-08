Netflix descriu Broken Health, el nou documental de la plataforma audiovisual que té com a protagonista la igualadina Alba Vergés, com una producció d'una hora i vuit minuts de durada, produïda el 2020 i disponible amb l'àudio en espanyol.

La realitat quan es prem el botó de reproducció de la cinta és molt diferent. Els primers segons del documental mostren plans de l'exconsellera de Salut conduint en direcció a Igualada. La sorpresa arriba quan Vergés obre la boca i comença a parlar. Les paraules surten en català. No es tracta d'un fet puntual. L'alcaldable d'ERC a Igualada s'expressa en català en totes les seves intervencions dins del documental. El mateix passa amb les persones que tenen un paper secundari al llarg de la producció, com ara l'alcalde d'Igualada, Marc Castells i el personal sanitari de la residència Pare Vilaseca i el CAP d'Igualada. Tots conversen en català, llevat d'alguns testimonis que escullen el castellà per comoditat.

Així i tot, quan l'usuari de la plataforma consulta el desglossat d'idiomes per escollir en quina llengua escoltar el documental, Netflix només t'ofereix l'àudio en espanyol llatinoamericà amb l'opció de subtitular la cinta al català, alemany, anglès, francès i romanès.

Un retrat del costat més humà de la igualadina

El documental, que es va estrenar per sorpresa dilluns a plataforma de vídeos en línia, mostra el costat més humà de l’exconsellera de Salut durant els primers mesos de pandèmia.

El documental s'endinsa en l'experiència de Vergés al capdavant del departament durant els primers mesos de covid, fent servir una perspectiva personal que pretén humanitzar-la. Ho fa ensenyant com va viure esdeveniments claus en el transcurs de la pandèmia al país, com va ser el confinament de la Conca d'Òdena.