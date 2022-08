DAZN segueix treballant per completar el seu equip de comunicació abans que comenci la temporada de LaLiga el 12 d’agost. En aquest sentit, la plataforma va anunciar que els exfutbolistes Guti, David Villa i Juanfran Torres reforçarien aquest curs la seva plantilla.

En un any en què la lliga s’ha reservat el dret de decidir qui seran els narradors, comentaristes i reportes a peu de camp de Movistar+, DAZN està aprofitant la seva llibertat per a fer fitxatges que puguin captar més audiència. La resta de l’equip el completen noms com els narradors Miguel Ángel Román, Rubén Martín, Alberto Montoya, Andrea Segura, Fran Guillén, Guillermo Moreno, Jon Hernández i Julio Suárez; o Lara Santos, Rafael Escrig i Sergio Quirante, reporters a peu de camp. Miguel Quinatana o Alberto Edjogo també se sumen a la plataforma.

Al seu torn, LaLiga manté a Movistar+ Carlos Rodríguez, Àxel Torres i José Sanchís, incorporant, entre d’altres, comunicadors com Edu Aguirre o Isaac Fouto.