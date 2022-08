Després de publicar el 2019 ‘Gràcies per la música!’ el periodista Xarli Diego, locutor del mític programa de Ràdio Barcelona ‘Caspe Street’ que el març passat va celebrar 50 anys en el món de la comunicació, publica ara una nova obra, ‘Un millón de cosas’. El llibre es basa en imatges curioses que el també expresentador d’‘El joc del segle’ ha fotografiat durant 15 anys per països com Espanya, França, Itàlia, Mèxic, República Dominicana i Japó.

Com la imatge d’una botiga d’Empuriabrava on busquen «Dependenta que tingui interès a treballar», del mercat on es pot llegir: «Amb xurros no tocar!!!» o dels centenars de voltors al Matarranya menjant-se les restes d’animals. La presentació del llibre serà aquest dissabte 6 d’agost (20.00 hores) ala capella del castell de Barberà de la Conca, municipi on viu des de fa un any i mig el periodista. De ‘No passa res’ a ‘El joc del segle’ Xarli Diego va néixer a Terrassa el 23 de novembre del 1956. Va estudiar Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de finals del 1979 va començar a presentar i dirigir el mític programa musical ‘Caspe Street’, de Ràdio Barcelona (cadena SER). Prèviament, s’havia anat formant com a professional a Olot, Vic i, sobretot, a Manresa. En una altra etapa va presentar i va dirigir un magazín generalista, ‘Per mí que no quede’, a Antena 3 Ràdio Catalunya (1993). També va ser guionista del programa d’humor ‘Ahí te quiero ver’, de TVE, presentat per Rosa Maria Sardà (Honorato...) i va assessorar l’exitós ‘No passa res’ de La Trinca a TV-3. En aquesta cadena va ser el presentador dels sortejos de la Lotto 6/49 durant tres anys i d’‘El joc del segle’ (1991-1993), el seu moment més àlgid de popularitat juntament amb ‘Caspe Street’. Posteriorment va crear el seu propi gabinet de comunicació, Xarli Diego Comunicació (1997), des d’on ha exercit de cap de premsa del Tricicle, de Devir Iberia (multinacional especialitzada en jocs de taula) i de The Gospel Viu Choir (el grup de gòspel de referència a Catalunya), entre molts d’altres.