«Oh Déu meu! Han matat en Kenny!». Aquesta frase, sovint seguida d’una paraulota, és una de les més mítiques de South Park, que avui celebra els seus 25 anys. Creada per Trey Parker i Matt Stone i guanyadora de cinc premis Emmy, la irreverent sèrie d’animació s’ha fet famosa no només pel seu contingut sinó per les polèmiques que ha tingut al llarg dels anys pel seu corrosiu humor negre, que s’ha atrevit contra tot i tothom. Així, South Park ha fet bromes sobre religió, racisme i temes sexuals ridiculitzant personatges d’actualitat de l’època com Saddam Hussein, representat com el sàdic amant de Satanàs.

La trama, a priori, sembla més innocent: les aventures de quatre gamberros d’un poble fictici de Colorado, Cartman, Stan, Kyle i Kenny. Ara, quan comencen a parlar és fàcil adonar-se que aquells dibuixos animats estan dirigits a un públic adult, travessant línies vermelles amb la seva habitual barreja àcida de sàtira i crítica social. En cap altra sèrie podrien aparèixer Jesús i George Bush defecant sobre la bandera americana, Steven Spielberg i George Lucas abusant sexualment d’Indiana Jones, o la reina Isabel II disparant-se un tret. Els creadors de la sèrie, Parker i Stone, han repetit en moltes ocasions que amb el seu humor busquen ofendre a tothom per igual, sense distingir en posicionaments polítics. De fet, van rebre amenaces de mort després de criticar Mahoma. L’èxit de South Park, però, també els ha reportat grans beneficis, com la firma el 2021 d’un acord milionari amb ViacomCBS de més de 900 milions de dòlars a canvi de fer sis temporades més i 14 pel·lícules per a la plataforma Paramount+, que encara no ha arribat a Espanya. Per celebrar les noces de plata de la sèrie, la plataforma gratuïta Pluto TV inaugura avui un canal temàtic especial, «South Park: 25 aniversario». Aquí, cada divendres, dissabte i diumenge d’agost s’emetrà una de les seves primeres 12 temporades al complet, és a dir, la meitat d’una sèrie que compta amb 25 temporades.