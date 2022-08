Netflix va anunciar aquest dimarts a la nit, per sorpresa, que estrenava un documental amb àudio en català amb Alba Vergés com a protagonista. Sota el títol de Broken health, la producció, que es va rodar durant l’arribada de la covid-19 a Catalunya, reforça la figura política de l’alcaldable d’ERC per Igualada i exconsellera de Salut del Govern català per la forma en què es mostra.

El documental, dirigit pels barcelonins Eva Niñerola i Nick Bolger, i produït per Icon International, també productora de videoclips d’artistes com Stay Homas i Shakira, s’endinsa en l’experiència de Vergés al capdavant del departament durant els primers mesos de covid, utilitzant una perspectiva personal que pretén humanitzar-la. Ho fa ensenyant com va viure esdeveniments clau en el transcurs de la pandèmia al país, com va ser el confinament de la Conca d’Òdena.

Netflix dibuixa Vergés com una persona que anteposa la seva responsabilitat política a qualsevol factor extern. En aquest sentit, el relat posa llum sobre l’experiència de la igualadina quan la Generalitat va decretar la restricció de mobilitat a la comarca en què va néixer. «Quan vam veure que els casos de covid es duplicaven en només 24 hores, no vam dubtar a prendre la decisió. Va ser l’únic lloc del país on es va fer així, però havia d’actuar d’aquesta forma», explica. D’aquesta decisió, Marc Bataller, llavors responsable de la comunicació del Departament de Salut, destaca la fermesa de Vergés. «No li va resultar fàcil decretar el tancament de la seva ciutat, Igualada. No va avisar ni tan sols la seva família. No ho va dir absolutament a ningú», assegura el periodista.

Durant la producció, els espectadors poden presenciar la part més familiar de la política catalana, que es trasllada a un hotel en les primeres setmanes de pandèmia. Mentre l’acompanyen durant el seu viatge en solitari durant les setmanes amb la normativa més estricta, són testimonis del retrobament entre Vergés i la família una vegada es relaxen les mesures.