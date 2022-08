Des que va néixer ja fa 40 anys, Tamara Falcó està acostumada a la premsa rosa. Com a filla de la reina de cors, Isabel Preysler, i el marquès de Griñón, la seva vida sempre ha despertat l’interès de les revistes de la coloraina, i ella s’ha deixat estimar: va accedir a participar en un docureality del canal Cosmo, We love Tamara; va entrar a Masterchef celebrity 4 com una concursant per qui ningú donava res i va acabar aconseguint la victòria; va presentar el seu propi programa gastronòmic a TVE-1, Cocina al punto con Peña y Tamara; va publicar el llibre Las recetas de casa de mi madre, i fa un temps que col·labora en un dels xous amb més audiència de la tele espanyola, El hormiguero, on setmana a setmana revoluciona les xarxes amb la seva perspectiva de la vida.

L’empresària, influencer i d’un temps ençà també xef (Cordon Bleu, com explica ella) protagonitza ara un altre reality a Netflix, Tamara Falcó: la marquesa, que la plataforma va estrenar el passat. La podem veure en el seu dia a dia envoltada del seu glamurós i adinerat entorn, acompanyada dels qui més la coneixen: la seva germana Ana Boyer; la seva mare; la parella d’aquesta, el «tito» Mario Vargas Llosa; el seu nòvio, Iñigo Onieva, i íntims com Juan Avellaneda i Boris Izaguirre. «Veia complicadíssim que la meva família i els meus amics sortissin al reality. El que passa és que després, com que m’estimen i ja estava ficada en aquest merder, van decidir participar-hi», confessa la protagonista. El punt de partida del programa, desenvolupat pel mateix equip de Soy Georgina, són els preparatius per a l’obertura del seu propi restaurant, El Rincón, ubicat en un palau heretat després de la mort del seu pare. No només queden reflectides les vicissituds per tirar endavant el projecte, sinó també com es pren la família aquesta nova aventura empresarial de la recent marquesa. Sobretot, Isabel Preysler, una opinió que Tamara sempre té molt en compte. «Ella és la persona que més es preocupa per mi, un suport fonamental en la meva vida», recalca.