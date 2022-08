La batalla judicial de la família de José María Iñigo contra RTVE arriba a la seva fi. El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que va declarar que l’amiant present als platós de RTVE no va ser el causant de la mort del presentador, de manera que va rebutjar el recurs interposat per la seva viuda per unificar doctrina en aquest tipus de casos, segons informa l’agència Efe.

Íñigo va morir el 2018 a causa d’un mesotelioma maligne pleural del qual va ser diagnosticat el 2016 i abans de morir va iniciar un procés perquè es reconegués que patia una malaltia professional. La seva família va continuar el procés i va presentar una demanda contra la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola, la mútua Fraternidad Muprespa, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Sociedad Española de Radiodifusión S.A. Al principi del 2021, el Jutjat Social número 2 de Madrid va donar la raó a la família d’Iñigo, ja que hi havia «elements sòlids» per relacionar l’aparició de la malaltia, i va indicar en la seva sentència que l’activitat del presentador es va dur a terme de forma continuada a l’Estudio 1, «amb una gran presència d’amiant friable, com acredita el fet que es van dipositar a l’abocador 113.040 quilos de residus». «Va estar en contacte amb l’amiant en el moment de més perill d’exposició», afirmava aquesta sentència.