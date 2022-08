TV3 estrenarà la setmana vinent la minisèrie sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 3 dies d’agost. Cinc anys després dels fets, la producció reconstrueix els atemptats i incorpora les últimes informacions que s’han sabut de la trama terrorista després de les revelacions del sumari i de la sentència del judici, amb entrevistes a protagonistes i experts. La minisèrie consta de tres capítols de 25 minuts de durada, cadascun dedicat respectivament als fets que van passar els dies 16, 17 i 18 d’agost del 2017. Els episodis s’emetran, també consecutivament, els dies 16, 17 i 18 d’aquest mes d’agost. 3 dies d’agost és una producció de TV3 dirigida per Montse Tió, realitzada per Pere López i produïda per Montse Rovira.

Entre els entrevistats, a banda d’analistes, advocats i policies, destaca la primera entrevista que concedeix el jutge Félix Alonso Guevara, que va presidir el tribunal de l’Audiència Nacional que va jutjar els tres supervivents de la cèl·lula terrorista.

Cada un dels episodis de 3 dies d’agost agrupa els fets que van passar els dies 16, 17 i 18 d’agost i analitza com 5 anys després han hagut de canviar les coses. El primer episodi posa al dia les informacions que hi ha sobre la casa d’Alcanar, on els terroristes fabricaven els explosius, i que va esclatar la nit del 16 d’agost de 2017

El segon episodi de la sèrie se centra en l’atemptat de la Rambla de Barcelona. Quan va saber que la casa d’Alcanar havia explotat, Younes Abouyaaqoub, que portava una de les furgonetes cap a Alcanar per carregar-la d’explosius, va decidir girar cua i, tot sol, dirigir-se a Barcelona per fer un atropellament massiu a la Rambla. Hi va haver centenars de ferits i 15 persones mortes comptant-hi el conductor que va assassinar per robar-li el cotxe i fugir.

El tercer i últim episodi de la minisèrie explica com, després de l’atemptat solitari de la Rambla de Barcelona, la resta de la cèl·lula va fer els atemptats de Cambrils. Com a conseqüència, una turista va resultar morta i els cinc terroristes van ser abatuts per la policia. Uns dies després, l’autor de l’atemptat de Barcelona, que havia fugit, també va ser abatut per la policia a Subirats.