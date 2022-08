Carmen Maura i Eva Longoria protagonitzaran Land of women, una sèrie basada en la novel·la La terra de les dones, de la periodista Sandra Barneda, encarregada per Apple per a la seva plataforma televisiva. La sèrie constarà de sis episodis i tindrà una versió en anglès i una altra en espanyol, va informar Apple TV+.

L’argument de Land of women segueix els passos de Gala (Longoria), una novaiorquesa que es veu esquitxada per les irregularitats financeres del seu marit i, per evitar represàlies dels deutors, ha de fugir amb la seva filla i la seva mare (Maura) al poble natal de la seva família al nord d’Espanya. Allà intentaran mantenir un perfil discret, però els veïns de la localitat, que la mare va deixar fa més de 50 anys, començaran a veure els secrets de les tres dones. La novel·la en la qual es basa l’argument és el segon llibre de Sandra Barneda, que el 2020 va ser finalista del premi Planeta. L’adaptació a la pantalla petita de La terra de les dones serà dirigida per Carlos Sedes (Fariña) i ja ha començat la preproducció.