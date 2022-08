Jesulín de Ubrique s’ha sumat a l’última moda dels famosos. El torero va revelar que gravarà la seva pròpia sèrie documental per a una plataforma de streaming, però sense explicar més dades com el nom que tindria el projecte, la productora que se n’encarregaria o la data d’estrena o rodatge.

«Estic pendent de fer una sèrie documental per a una plataforma. És un recorregut per la meva vida amb imatges, i hi participarà molta gent, companys d’estudis, metges, amics...», afirmava Jesulín en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! per celebrar els seus vint anys de casat amb María José Campanario. El torero de Cadis assegura que encara no sap a quina plataforma d’entreteniment s’estrenarà el seu projecte de sèrie documental, que probablement seguirà el model d’altres films com els de Rocío Carrasco i Georgina Rodríguez. «M’ho ha proposat una productora», va dir.

D’altra banda, Jesulín també va anunciar que ha rebut ofertes de vàries editorials per publicar les seves memòries i biografia, tot i que és un projecte que, diu, vol calma.