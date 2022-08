Després d’escollir el Regne Unit com a seu d’Eurovisió 2023 davant la impossibilitat de celebrar-ho a Ucraïna per la guerra, la Unió Europea de Radiodifusió va avançar nous detalls sobre la pròxima edició del festival. D’aquesta manera, la BBC britànica va anunciar una de les notícies més esperades pels seguidors del certamen: la llista oficial de les ciutats que opten a acollir aquest gran esdeveniment musical.

Les possibles seus, com va explicar la Radio 2 de la BBC, són les següents: Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle i Sheffield, que han estat escollides com a finalistes després d’un procés de selecció que ha deixat fora grans localitats com Londres, la capital, i Bristol. Vint poblacions s’havien mostrat interessades a rebre el festival, però només set han estat admeses.

La UER va explicar que el procés per escollir quina serà la ciutat amfitriona d’Eurovisió 2023 s’acabarà aquesta tardor i que, un cop s’hagi anunciat la guanyadora, es posaran a la venda les entrades per al públic general.

Tot i celebrar-se al Regne Unit, les semifinals i la gran final del certamen incorporaran elements vinculats a la cultura ucraïnesa, ja que, per la victòria del tema Stefania de la Kalush Orchestra l’últim maig a Torí, és a Ucraïna on, si no fos pel conflicte amb Rússia, s’hauria de fer el festival. En un comunicat, la BBC va explicar que les vint ciutats que van presentar la seva candidatura com a seu van haver de mostrar com reflectirien quin va ser el país guanyador en les seves diferents propostes.

Les set finalistes van ser escollides basant-se en «la seva habilitat per complir una sèrie de requisits mínims que demostren la seva capacitat i experiència per acollir un esdeveniment d’aquesta escala i complexitat». Per decidir quines ciutats avançaven a la fase final, va ser clau que les candidates haguessin acollit celebracions de les característiques i categoria internacional d’Eurovisió. Ara, hauran de desenvolupar en detall les seves respectives propostes davant la BBC i la UER, que faran de jutges conjuntament.