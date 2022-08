Cuatro va revelar, fa unes setmanes, les seves apostes per la nova temporada televisiva. Entre les ofertes per a la tardor destaca Horizonte, l’espai presentat per Iker Jiménez que va néixer en la pandèmia i que va tenir tan bona acollida que va quedar-se a la graella.

De cara a la nova edició del programa, l’equip ja està preparant emissions, i Jiménez va voler consultar l’audiència sobre possibles nous temes a tractar a través de les xarxes. «El meu cervell comença a carburar i compto amb vosaltres i les vostres idees», va escriure. Entre les propostes que més han interessat el presentador hi ha temes com la neurociència o una secció per a gent anònima.