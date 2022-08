Després del gran èxit de Juego de Tronos, HBO seguirà explorant l’univers creat per George R. R. Martin. Tres anys després, la seva primera preqüela està a punt per a la seva estrena el 21 d’agost (un dia més tard, a Espanya). La Casa del Dragón tractarà d’una saga coneguda per l’audiència: els Targaryen. La sèrie s’ambienta, però, 200 anys abans de l’original, pel que es descobriran els avantpassats de Daenerys i caldrà dibuixar tot un arbre genealògic.

El repartiment que se n’encarregarà està encapçalat per quatre intèrprets de categoria. Paddy Considine (Peaky Blinders), amb el paper del rei Viserys Targaryen. La seva decència i caràcter afable xocaran amb els requisits de la seva posició de poder. Matt Smith (Doctor Who, The Crown), és el príncep Daemon, germà petit del monarca i hereu al tron, un audaç guerrer i genet de dracs en qui molts veuen la sang de drac digna d’un rei Targaryen. Olivia Cooke (Ready Player One, Slow Horses) actua en el rol d’Alicent Hightower, filla d’Otto (Rhys Ifans), la Mà del Rei. Va criar-se a la Fortalesa Roja, prop del cercle més íntim del governant, fet que li atorga una gran perspicàcia política. El seu paper de jove el fa Emily Carey. La quarta protagonista és Emma d’Arcy (Hanna), que es transforma en la princesa Rhaenyra, primogènita del rei, genet de dracs i de sang valiria. Per tots, una Targaryen al cent per cent que s’enfronta a la gran dificultat de no haver nascut home. Milly Alcock interpreta el personatge quan és jove.

A La Casa del Dragón també té rellevància la Casa Velaryon, un llinatge gairebé tan antic com el dels Targaryen. Steve Toussaint (Prince of Persia), n’és el líder, Lord Corlys, l’aventurer nàutic més famós de la història de Ponent que, més ric que els Lannister, compta amb l’armada més gran del món. També destaquen les figures d’Eve Best, la princesa Rhaenys Targaryen i esposa del Senyor de Velaryon; Fabien Frankel com a Criston Cole, sense terres ni títols però hàbil amb l’espasa; o Sonoya Mizuno, que és Mysaria, gran aliada de Daemon.