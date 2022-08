RTVE va obrir dimarts el càsting per escollir el representant d’Espanya al festival d’Eurovisió Junior el 2022. Fins al pròxim 15 de setembre, els nens i nenes d’entre 9 i 14 anys que vulguin participar al certamen hauran de completar un formulari a la web de la cadena pública. A més de les dades de l’aspirant i l’autorització firmada amb el consentiment dels dos progenitors, l’artista júnior haurà d’enviar dos vídeos cantant per demostrar les seves habilitats vocals i interpretatives.

Llavors, una comissió de professionals d’RTVE seleccionarà els intèrprets més adequats per a aquesta gran cita, que se celebrarà l’11 de desembre a Erevan (Armènia). Els finalistes seran citats per a un càsting presencial, que se celebrarà a Madrid, previsiblement a finals de setembre. Després, la comissió tindrà un màxim de 10 dies per valorar tots els candidats i escollir-ne un, al qual s’assignaran diverses propostes de cançons, entre les quals es decidirà, abans del 4 de novembre, la que representarà Espanya a Eurovisió Junior 2022.