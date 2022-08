El programa de TV3 ‘Eufòria’ ha fet més de 26,5 milions de reproduccions dels vídeos i els àudios de les cançons a les plataformes digitals, segons ha informat la CCMA. Pel que fa als vídeos, s’han fet més de 25,4 milions de reproduccions: TV3alacarta, amb 4.143.395; Instagram, amb 14.853.985; YouTube, amb 5.348.860; TikTok, amb 1.080.000, i Twitch, amb 115.000.Pel que fa als àudios de les cançons, han superat 1.030.000 reproduccions, el 96% de les quals s’han fet des de Spotify. Sumada a la resta -Deezer, Apple Music i Amazon Music-, representen el 99,9% del consum digital a Catalunya, i disposen d’una playlist amb els temes que els concursants van interpretar a les gales.

La playlist és la principal font de reproduccions, corresponent en alguns casos al 25-30% dels streams per single. Per altra banda, els charts de Spotify han destacat com a tendència a Barcelona diverses cançons que fan posicionar diversos cantants.