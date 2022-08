La quarta temporada de ‘Sex Education’ ja ha iniciat el seu rodatge amb importants incorporacions al seu elenc actoral. L’actor guanyador del premi Emmy i protagonista de ‘Schitt’s Creek’,Dan Levy, s’uneix a la sèrie de Netflix i donarà vida a Thomas Molloy, un famós escriptor i tutor del curs de Maeve a la Universitat d’Ivy League, als Estats Units.

A més, també s’uneix al repartiment Thaddea Graham (Doctor Who) junt amb Marie Reuther (Kamikaze) i els nouvinguts Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James i Imani Yahshua.

L’elenc que torna inclou els protagonistes principals de la sèrie: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie i Samantha Spiro.

Després del tancament de l’institut Moordale, Otis i Eric s’enfronten a un nou repte: el seu primer dia a l’institut Cavendish Sixth Form. Otis està nerviós per la creació del seu nou consultori sexual mentre que Eric resa perquè no es tornin a convertir en perdedors. Però Cavendish és un xoc cultural per als estudiants de Moordale: ells es pensaven que eren progressistes, però aquesta nova escola és un altre nivell. Es fa ioga cada dia al jardí comunitari, hi ha un ambient de sostenibilitat molt fort i un grup de nois que són populars per ser... ¿amables?

Viv se sent totalment atreta per l’enfocament no competitiu, dirigit pels estudiants, mentre que Jackson continua lluitant per oblidar Cal. Aimee prova de fer un curs d’art i Adam mira de resoldre si l’educació convencional és per a ell. Als Estats Units, Maeve viu el seu somni a la prestigiosa Universitat de Wallace, on rep classes de l’escriptor Thomas Molloy. Otis sospira per ella mentre s’adapta a no ser el fill únic a casa ni l’únic terapeuta al campus...

La quarta temporada de Sex Education està produïda per Eleven per a Netflix i dirigida per Dominic Leclerc, Michelle Savill i Alyssa McClelland. La sèrie està creada i escrita per Laurie Nunn i dins de l’equip de guionistes també es troben Troy Hunter, Krishna Istha, Selina Lim, Ethan Harvey, Annalisa Dinnella, Bella Heesom i Thara Popoola. La quarta temporada està produïda per Callum Devrell-Cameron i Rem Conway.

Actualment, el rodatge de ‘Sex Education’ està tenint lloc a Gal·les, al Regne Unit, fins al 2023.