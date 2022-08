¡García!, la sèrie que mescla superherois i política, s’estrenarà aquest octubre a HBO Max. A més a més, la producció de Zeta Studios serà part de la 55a edició del Festival de Sitges, on del 6 al 16 del mes ja mencionat podrà gaudir-se de la premiere europea de la sèrie.

La ficció constarà de fins a sis episodis que tindran una duració al voltant d’una hora, i és una adaptació de la novel·la gràfica homònima de Santiago García i Luis Bustos. La història està protagonitzada per García (Francisco Ortiz), un superagent fabricat en secret per Franco els anys 50 i que va ser criogenitzat fins a l’actualitat, quan la periodista Antonia (Veki Velilla) descobreix la càmera on s’havia amagat el superhome i l’allibera. Còmicament, l’agent García es trobarà amb un món canviat que el confondra molt, sobretot en comparar-lo amb l’Espanya de la seva època, però, de totes maneres, haurà de fer costat a Antonia en una missió que mirarà d’evitar que aparegui una nova dictadura fruit del caos polític existent.