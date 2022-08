Javier Calvo i Javier Ambrossi, coneguts com «Los Javis», han començat el rodatge de la seva propera sèrie, La Mesias, un thriller familiar que parla de la superació del trauma, del fanatisme religiós i que barrejarà gèneres i èpoques, segons ha informat Movistar Plus+. El rodatge va arrencar dimarts passat i es desenvoluparà en diferents localitzacions de Catalunya, però el repartiment encara no s’ha donat a conèixer. La sèrie explica la història d’un jove amb profundes creences religioses que ha viscut sempre sotmès a la seva mare i la vida del qual es capgira després de trobar el vídeo viral d’un grup de pop cristià.