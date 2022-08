Amazon Prime Video trepitja l’accelerador amb El Senyor dels Anells: Els Anells de Poder. L’ambiciosa sèrie basada en l’obra de J.R.R. Tolkien ha decidit avançar la data d’estrena, tot passant a llançar-se la matinada de l’1 al 2 de setembre. A més, aquest debut arribarà amb el llançament d’un doble episodi amb el qual la plataforma vol posar tota la carn a la graella, a més de mostrar quin serà el calendari que tindrà la primera temporada.

Considerada, per a molts, una de les sèries més esperades de la temporada, Els Anells de Poder explora la Segona Edat de la Terra Mitjana, endinsant-se en l’aparició de Sauron i altres esdeveniments significatius que es desenvoluparan al voltant de la creació dels dinou anells i el que governarà a tothom, que articula l’univers de J.R.R. Tolkien.

Des de que es va anunciar el projecte, cap al 2017, Prime Video ha anat dosificant la informació sobre la trama i com s’abordarà aquest període previ tant a la trilogia d’El Hòbbit com a la d’El Senyor dels Anells. El servei de vídeo sota demanda ha apostat fort per aquesta producció, amb un pressupost d’aproximadament 1.000 milions de dòlars i amb un compromís de produir-ne fins a cinc temporades.

L’estrena amb doble episodi serà només per celebrar el debut de la ficció, ja que els altres capítols tindran, cadascun, un llançament setmanal fins que finalitzi la seva emissió el dia 14 d’octubre. Aquest primer episodi, que ha estat dirigit per Juan Antonio Bayona, es llançarà a les 21.00 hores de l’1 de setembre, segons l’horari de Nova York, cosa que es tradueix en les tres de la matinada per al públic espanyol.

Després de l’estrena del doble episodi, la resta de capítols es podran veure de forma setmanal tots els diumenges a partir de les sis del matí, hora espanyola.

La plataforma Prime Video espera, d’aquesta manera, poder convertir Els Anells de Poder en un dels seus pilars per a la fidelització de subscriptors, seguint l’estela que va marcar amb la sèrie de The Boys.