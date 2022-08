Fa més d’un any que Telecinco no és capaç de tapar el forat més gran que té en la seva programació: la franja en què s’emet ‘Pasapalabra’ a Antena 3. La cúpula de la cadena de Mediaset pensa des de fa mesos quin contingut és el millor per oferir en aquella hora a partir de la tardor i poder començar a fer front al popular concurs que va emetre durant anys de bracet de Christian Gálvez.

Des que el van haver de «deixar marxar» per ordre d’un jutge, el grup audiovisual ha fracassat amb concursos com ‘El tirón’, ‘El precio justo’ i ‘Alta tensión’, i espais enfocats a l’actualitat i al cor com ‘Sálvame Tomate, ‘Ya son las ocho’ i ‘Sálvame Sandía’.

Després de molts debats interns sobre què fer al respecte, sembla que la direcció de la cadena ha pres la decisió d’apostar per Ion Aramendi per fer front a Roberto Leal. I després de diversos mesos desenvolupant formats i fent pilots, sembla que per fi ja hi ha una idea que té moltes possibilitats de fer-se realitat.

Segons ha conegut en exclusiva YOTELE, Telecinco té pensat posar en marxa un nou espai que previsiblement es dirà ‘El Ático’, que estarà produït per Fremantle (‘Mask Singer’, ‘Pesadilla en El Paraíso’, ‘Got talent’) i s’emetrà cada dia, de dilluns a divendres a les 20 h.

Segons la informació a què ha tingut accés aquest portal, el programa pretén oferir una entrevista diària a un personatge popular i seccions diàries en clau d’humor protagonitzades per diferents col·laboradors. En aquest moment, el format no està totalment tancat i podria incorporar canvis.

Aquesta estructura seria nova en l’ecosistema de Telecinco, que està acostumada a programes de moltes hores, però inevitablement recorda un altre dels programes més exitosos d’Antena 3: ‘El hormiguero’, que ben aviat tornarà de vacances.