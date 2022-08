Després de la cancel·lació de Batgirl, que havia d’estrenar-se a HBO Max, ha arribat el torn del protector de Gotham. Amb la decisió presa per Warner Bros. Discovery de traçar un nou rumb en allò que afecta els personatges de DC Comics, la plataforma de streaming ha anul·lat el llançament de Batman: The Caped Crusader, una sèrie d’animació que estava destinada a ser la successora de l’emblemàtica ficció creada per Bruce Timm i Paul Dini la dècada dels noranta.

De fet, aquest ambiciós projecte en què estaven involucrats, a més del mateix Timm, Matt Reeves i J.J. Abrams com a productors executius, prometia reinventar el món del cavaller fosc i seguir l’estela de Batman: La Serie Animada, la qual, durant les seves quatre temporades i 85 episodis, va convertir-se en tot un referent pel gènere dels superherois.

A més a més, Batman: The Caped Crusader no és l’única ficció de Warner Bros. Animation que, finalment, no veurà la llum. Segons Variety, també s’han cancel·lat Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story i The Amazing World of Gumball: The Movie. Aquesta d’avui és, doncs, una notícia trista que arriba poc després que se sabés que HBO Max i Cartoon Network deixarien de treballar en la que havia de ser la seva nova pel·lícula d’animació: Driftwood, un llargmetratge familiar que havia rebut la llum verda feia tan sols gairebé tres mesos. De totes maneres, en ser adquirides per altres plataformes segueix havent-hi vida per aquestes produccions. L’única que, de moment, segueix aturada és la cinta de Gumball.

Amb aquesta decisió, David Zaslav, director executiu de Warner Bros, s’està desfent, en certa mesura, de l’ampli catàleg infantil i familiar dins la plataforma, fet pel qual alguns usuaris s’han queixat a les xarxes. Tampoc pot estar content J.J. Abrams, que, amb el de Batman, veu cancel·lat el seu segon projecte amb l’estudi des del juny, quan se li va anul·lar la seva nova pel·lícula: Demimonde.