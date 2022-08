Ho diu la campanya, presidida pel lema, ‘Us estàvem esperant’ i ho confirma la presentació, celebrada a la mateixa seu. Catalunya Ràdio, que aquest any celebra el seu 40è aniversari, inicia una nova etapa de tornada a casa, amb nou director al capdavant, Jordi Borda, tot i que confirma l’aposta per tot allò que ha demostrat que funciona. Començant per renovar la periodista Laura Rosel al capdavant del format estrella de la cadena, ‘Els matins de Catalunya Ràdio’, que en aquesta temporada passada va aconseguir augmentar la seva audiència en un 26%.

Així mateix, es renoven, a més del programa estrella dels caps de setmana ‘El suplement’, de Roger Escapa, propostes estrenades la temporada passada, com ‘La tarda de Catalunya Ràdio’ d’Elisenda Carod i Òscar Fernández, que l’any passat van fer una aposta tan rupturista com inesperada fitxant l’estrella de Telecinco Jorge Javier Vázquez, que a causa de l’èxit, i el seu gran interès, hi torna a col·laborar, i que aquest any comptaran amb el extrinco i productor Josep Maria Mainat. També es repetirà la fórmula de la ficció sonora, que es va inaugurar l’any passat amb ‘La torre de vidre’, que aquest any es fa dins del gènere de la comèdia i de la mà de La Cubana.

Així mateix, s’ha canviat l’hora de l’‘Informatiu de nit’, que tindrà un caràcter més reposat; el programa; ‘El búnquer’, de Jair Domínguez, Peyu i Neus Rosell, passarà a emetre’s a les 21.00 hores; hi haurà una doble entrega del ‘Crims’ de Carles Porta (que, abans de triomfar a TV-3 i a Movistar, es va gestar en aquesta emissora) i hi haurà una aposta pel futbol femení, amb un equip encapçalat per Sònia Gelmà, de ‘Tot costa’, amb retransmissions de partits del Barça femení de futbol, entre els quals s’hi inclou la Champions.