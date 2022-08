Els espectadors d’‘Informativos Telecinco’ han tornat a presenciar una d’aquestes «coses del directe». Cecilia Ramos informava sobre un accident d’una turista a Benidorm quan va patir un atac de riure fruit dels nervis durant la connexió en directe que va fer amb Isabel Jiménez en l’edició nocturna de l’espai informatiu.

«De fet, a Benidorm, Cecilia Ramos, una turista que circulava amb una moto elèctrica de lloguer ha mort a l’estimbar-se per un barranc», va començar dient Jiménez des del plató informatiu, abans que Ramos comencés la seva crònica dels fets amb l’esmentat atac de riure: «Mare meva... La polèmica sorgia... Mare meva. Una dona queia per un penya-segat de 57 anys».

Malgrat aquest inici, la reportera d’‘Informativos Telecinco’ va poder acabar la connexió en directe mentre es veien cues d’imatges del lloc de l’accident: «Les cadires motoritzades no estan regulades. La Policia treballa ara per complir la normativa. Sancions de 500 euros per a qui no compleixi les mesures».

No és la primera vegada que els nervis traeixen els reporters d’informatius, ja que, cal recordar que també són humans. Fa unes setmanes, Cristina Sanchis informava dels augments de casos covid, especialment en la taxa d’incidència de més grans de 60 anys i en hospitalitzacions, quan es va bloquejar i va desaparèixer de la connexió en directe que la periodista feia amb l’Hospital del Mar, centre de referència a Catalunya, on l’increment havia sigut especialment considerable.

No havien passat ni tan sols 15 segons de connexió quan Cristina Sanchis es va quedar en blanc i va desaparèixer del pla de la connexió, només apareixent en imatge la façana de l’hospital barceloní. «¡Buah, buah, buah!», es va sentir dir a la periodista després de marxar fruit dels nervis.