Suècia inicia els seus plans per elegir el seu representant a Eurovisió 2023. Després que <strong>Cornelia Jakobs representés al país nòrdic</strong> amb ‘Hold me closer’, la SVT sueca ha obert aquest divendres el període de recepció de cançons per a la pròxima edició del Melodifestivalen.

Els artistes i compositors interessats a participar en la tradicional competició musical del país escandinau tindrà fins al 16 de setembre a les 23.59 hores per presentar les seves cançons a través de la seva web oficial (melodifestivalen.se). Segons les esmentades regles, i com és habitual des del 2015, la cadena pública sueca seleccionarà un total de 28 cançons, 14 d’escollides per un jurat professional i 14, a través d’invitacions realitzades per l’organització, que seran anunciades a finals d’any. Entre altres requisits, la SVT buscarà cançons amb una durada d’entre 2 i 3 minuts interpretades en qualsevol idioma, tot i que manté la intenció de reservar 10 candidatures a composicions escrites en suec. Els autors estrangers també podran participar en el concurs, sempre que un artista de nacionalitat sueca formi part del seu equip. «Obrir la recepció de cançons per al Melodifestivalen és una part molt important i divertida del treball en el format. Ara entrem en una nova fase i fixem la nostra vista en una altra temporada meravellosa, exitosa i emocionant el 2023. Esperem encertar en totes les contribucions i aconseguir 28 candidats forts. ¡Som-hi!», assegura Karin Gunnarsson, productora de la competició musical en la nota enviada per la SVT sueca.