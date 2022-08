El presentador Jesús Vázquez tornarà a la televisió amb el nou programa de cites de Telecinco The Bachelorette, on acompanyarà concursants en la recerca de l’amor: una noia coneixerà un grup de pretendents seleccionats per afinitat i interessos en comú.

El presentador servirà de suport a les concursants en moments crucials del concurs, l’estrena del qual encara està sense datar. The Bachelorette és una adaptació del format d’èxit internacional The Bachelor, que compta amb més de 180 edicions i més de 2.258 hores emeses a 38 països diferents, i on els concursants són homes.