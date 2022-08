Els advocats que representen Elon Musk en el cas que l’enfronta a Twitter volen fer servir informació de l’excap de seguretat de la xarxa social després de les denúncies que aquest últim va fer la setmana passada contra l’empresa, segons documents fets públics ahir.

Peiter Zatko, conegut també amb el sobrenom de Mudge, ha traslladat a les autoritats estatunidenques un informe en el qual assegura que Twitter té greus problemes de ciberseguretat, que ha mentit sobre ells als reguladors i que no té ni capacitat ni interès per determinar el nombre de comptes falsos que hi ha a la seva plataforma. Aquest últim punt és a priori el que més podria interessar a Musk, que busca cancel·lar el seu acord per apoderar-se de la companyia tecnològica argüint principalment que Twitter ha falsejat les xifres sobre el nombre de perfils falsos o «bots».

Musk i Twitter aniran a judici a l’octubre i la defensa de l’empresari vol tenir el testimoniatge de Zatko i «documents i comunicacions» sobre algunes de les presumptes irregularitats que ha denunciat, segons els documents judicials.