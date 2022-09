L’esperada nova entrega d’El senyor dels Anells està a punt per arribar a la petita pantalla la pròxima matinada, el 2 de setembre a les 3:00. És una de les grans apostes d’Amazon per encarar els propers mesos i això també es demostra amb la quantitat de recursos sense precedents que la companyia ha invertit en la producció.

En concret, Els anells de poder (sèrie que, per cert, podrà veure’s en català), hauria tingut un cost total de 470 milions d’euros només amb la primera temporada, tal com va explicar Variety. Això faria que cada episodi valgués més de 59 milions d’euros a Amazon. Són unes xifres que convertirien la sèrie en la més cara que s’ha fet mai per a televisió.

Segons han declarat els dirigents d’aquesta ficció en diverses ocasions, les característiques de la producció han necessitat molt treball en aspectes com els efectes especials o les imatges generades informàticament, claus per a recrear el món de Tolkien. Dos elements que haurien augmentat notablement el cost i als quals caldria sumar, també, els 250 milions que, com va informar Reuters, Amazon va haver de pagar per obtenir els drets de les novel·les de J. R. R. Tolkien.

Contextualitzant-ho, el Wall Street Journal va afirmar que cada capítol de la quarta temporada de Stranger Things, una altra sèrie plena d’efectes especials, va costar uns 30 milions d’euros. Gairebé la meitat. Pel que fa a La Casa del Dragón, hauria tingut un cost de 20 milions d’euros per episodi, segons Variety. D’aquesta manera, s’estima que la primera temporada d’Els anells de poder hauria comptat amb un pressupost més gran que la suma de la primera trilogia.

Amazon Studios ho atribueix al fet que «el mercat està boig», tal com va afirmar Jenn ifer Salke, directora de la productora que, de totes maneres, veu totalment justificat el cost per les característiques de la sèrie. «És una temporada amb un gran espectacle, el pressupost, realment, està construint la infraestructura que aguantarà tota la sèrie», va assegurar Salke.