Arrenca el viatge cap a la pròxima edició del <strong>Festival d’Eurovisió</strong>. A falta de conèixer la <strong>ciutat on la BBC britànica</strong> celebrarà les gales el maig del 2023, qualsevol cançó que es comercialitzi a partir d’aquest 1 de setembre podrà ser elegida pels respectius països participants per participar en el certamen organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió.

Tal com estableix l’article 2.2.2 del reglament del concurs, la lletra i la música de les cançons candidates no poden publicar-se abans de l’1 de setembre. En el cas que s’hagin exposat públicament en plataformes de vídeos, concerts, xarxes socials o base de dades, el país participant deurà informació al <strong>Supervisor Executiu d’Eurovision (Martin Österdahl)</strong>, que avaluarà si la composició és elegible per participar-hi i determinar si ha tingut algun avantatge respecte a la resta.

A més d’aquesta regla, i tot i que pot ser escrita en qualsevol idioma, el tema no podrà sobrepassar els 3 minuts de durada, no haurà de contenir al·lusions polítiques i no podrà fer menció a marques comercials. També es pot destacar que no pot ser interpretada per artistes menors de 16 anys.

Malgrat que, de moment se’n desconeixen la seu i les dates definitives, fa unes setmanes TVE va revelar més detalls del Benidorm Fest 2023, la que tornarà a ser la seva preselecció per escollir el seu representant per a Eurovisió després de l’èxit d’audiències i el gran tercer lloc de Chanel en el certamen europeu.

El Benidorm Fest tornarà amb moltes variacions respecte a l’any passat. La principal novetat és el fitxatge de Mónica Naranjo com a primera presentadora, de moment, de l’espai, mentre que Nacho Cano presidirà el jurat nacional i <strong>Christer Björkman</strong>, excap de la delegació sueca durant 20 anys i responsable de l’American Song Contest, formarà part del panel d’experts internacionals.

El Benidorm Fest també creixerà en la seva segona edició: passa de 14 a 16 participants, 8 en la primera semifinal i 8 en la segona. D’aquests, 8 passaran a la gran final. Les gales tindran lloc el dimarts 31 de gener, el dijous 2 de febrer i el dissabte 4 de febrer, amb un ‘opening’ el diumenge 29.

On no hi ha novetats és en el sistema de votació, que serà igual que en la primera edició: 50% del pes per al jurat professional i 50% per al públic, dividit a parts iguals entre televot i jurat demoscòpic.