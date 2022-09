TV3 enceta dilluns vinent la temporada 2022-2023 amb algunes cares noves i una renovació d’espais. Els Matins tornarà a la graella a partir de les vuit del matí amb Ariadna Oltra al capdavant. Tot es mou, amb Helena Garcia Melero, ocuparà la franja que fins ara tenia el Planta baixa, que passa a la tarda i conduirà Agnès Marquès. Una de les novetats principals de la temporada serà l’estrena de Col·lapse, un talk show amb música i humor que presentarà Ricard Ustrell i s’emetrà cada dissabte a la nit en substitució del FAQS. Una altra de les franges que es renova aquesta temporada arribarà de la mà de Zona Franca, un late show de dilluns a dijous a la nit presentat per Joel Díaz.

L’espai abordarà àmbits tan diversos com l’espectacle, la cultura, la política i l’esport. El programa anirà més enllà de la primera pantalla i estarà abocat a les xarxes i a internet, on generarà contingut nadiu, des d’un canal de Twitch fins a continguts específics per a Instagram o Twitter.

El divendres, que no s’emetrà Zona Franca, TV3 estrenarà Tot són problemes, un programa d’humor presentat per Patrick Urbano, Serapi Soler i Juliana Canet, que convidarà diversos famosos per parlar dels problemes quotidians en clau de comèdia. L’estrena serà el 9 de setembre.

Quanta guerra! serà la nova aposta a cavall entre el documental i l’entreteniment, que comptarà amb cinc capítols de divulgació històrica sobre la Guerra Civil. Presentat per Eloi Vila, els protagonistes de la sèrie són Andreu Buenafuente, Albert Om, Beth Rodergas, en Peyu i Natza Farré, i tots cinc fan un viatge físic i emocional cap al passat. Incidents també serà un nou espai els quatre dilluns de setembre per entendre el teatre des d’un altre punt de vista, una idea d’Andreu Buenafuente dirigida per Enric Cambray, i Una de les nostres, una aposta per l’esport femení emergent.

Un dels pals de paller de TV3, els informatius, seguiran les cares de l’anterior temporada. Al migdia, Núria Solé repeteix lideratge al TN comarques; Xavi Coral i Raquel Sans fan tàndem al TN migdia; Toni Cruanyes continua al capdavant del TN vespre, i Ramon Pellicer i Cristina Riba conduiran el TN cap de setmana.