Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) augmentarà un 50% el pressupost del 2023, de 5 a 7,5 milions d’euros, per tirar endavant un projecte «ambiciós, que sigui la casa de tothom», segons el president de la corporació RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durant la presentació d’una nova programació que «és l’avenç dels canvis que venen perquè la societat està canviant».

La primera hora del matí la protagonitzarà per cinquè any el periodista Íñigo Alfonso, que serà rellevat a mig matí per Samanta Villar i Carlos Santos, novetats de la temporada. L’informatiu de les dues del migdia serà conduït per Sandra Urdín, i a les tres de la tarda serà el torn de Laura Barrachina al capdavant de l’espai cultural El ojo crítico, que avança horari.

Les tardes comptaran amb el segell de Carles Mesa, i les nits amb el de Josep Cuní, que fitxa per la cadena pública estatal per conduir el programa 24 horas després d’haver deixat els matins de SER Catalunya. «Vinc a sumar, a aprendre, a escoltar», va dir.