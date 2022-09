Hi ha una gran desesperació a l’imperi Mediaset, perquè Tele 5 fa un any que perd sistemàticament davant Antena 3. De l’agost del 2021 a l’agost del 2022, Tele 5 ha sigut derrotada 11 mesos. No és estrany que hi regni una gran desolació. Per això han donat ordre que extremin els programes impacte, cops d’efecte que atraguin l’audiència.

Ahir a la nit, en l’arrencada de la nova temporada de ‘Got Talent’ van contractar un pintor que, en lloc de pintar amb pinzells, pinta amb el penis. O sigui, la brotxa com a instrument fisiològic. És un fornit jove canadenc anomenat Brent. El primer que fa és despullar-se. Completament en pilotes. I llavors agafa la tela i comença a refregar-hi el cacauet, untat amb pintura acrílica.

De sensació, en va causar, és innegable. Però només als qui eren allà presents, perquè l’audiència del programa va ser molt fluixa: va ser l’arrencada de temporada de ‘Got Talent España’ menys vista de la història. L’explicació d’aquest fracàs, segons el meu parer, és per haver tapat amb una estrelleta el penis del pintor. Va ser una censura digital, només per als televidents. Va ser una mesura molt injusta. Discriminatòria. Paula Echevarría, membre del jurat, advertia amb il·lusió: «¡Ai! ¡La té enorme!», i Santi Millán, gran dinamitzador del programa, mirava a càmera i ens comunicava: «A casa no ho veieu, però us puc assegurar que no és un ‘pinzellet’ el que té».

Home, no sé per què el que estaven veient la Paula, el Santi i m’imagino –tret de trampes televisives– que 200 persones més al teatre, no ho podien veure els televidents. A mi m’importa un rave el cacauet d’aquest senyor, però veient com el públic s’aixecava dels seients, aplaudint amb gran delectació la gloriosa manguera, doncs penso que és una gran hipocresia aquesta censura a la resta de la població.

Tot això del cul, el penis, les mamelles i el mont de Venus és el més natural del món. Televisivament parlant, són cops molt ingenus. Però hi ha instal·lada una moral malaltissa que els condemna. En canvi, es permet que la tele, cada dia, impulsi la difamació, la mentida, la intoxicació col·lectiva, l’odi...

El retrat que el pintor va pintar amb el penis va ser el de Risto Mejide, que va acabar exclamant: «¡Això és el final de la meva carrera!». Hi estic d’acord. No perquè fos pintat amb un penis, sinó per com va quedar: semblava el daguerreotip d’un sicari de les pel·lícules ‘Torrente’.