TVE es prepara per emprendre una important remodelació de la programació de les tardes de La 1. La cadena pública cancel·la ‘Servir y proteger’ després de més de 7 temporades en antena en què s’han emès més de 1.000 capítols, segons avança el portal Vertele.

El comiat definitiu de la sèrie diària de La 1 de TVE encara trigarà a produir-se. Segons l’esmentat mitjà, l’última tanda d’episodis, que es va estrenar el 6 de juliol passat i continua actualment la seva emissió, s’oferirà fins a finals del 2022, per la qual cosa donarà temps a tancar totes les seves trames, evitant així un final abrupte i precipitat.

No serà l’únic espai que desapareixerà de la graella vespertina de La 1 de TVE en els pròxims mesos. ‘Te ha tocado’, el concurs de Gestmusic presentat per Raúl Gómez, també dirà adeu dels espectadors de la cadena pública després que la corporació no hagi renovat el format per més entregues, segons ha avançat el periodista Rocco Steinhäuser.

Antena 3 deixa ‘Boom’ en ‘stand by’ després de 8 anys, ¿davant l’arribada de Sonsoles Ónega?

Antena 3 deixa ‘Boom’ en ‘stand by’ després de 8 anys, ¿davant l’arribada de Sonsoles Ónega?No és l’única cadena que podria preparar canvis en les seves tardes de cara als pròxims mesos. Antena 3 ha ordenat aturar les gravacions de ’¡Boom!’ el concurs de les bombes i els cables presentat per Juanra Bonet, després de vuit anys en antena, segons avança el portal <strong>Vertele</strong> i ha verificat <strong>YOTELE</strong>.

De moment, el concurs de Gestmusic es continuarà emetent diverses setmanes fins a oferir totes les entregues que té gravades. És a dir, la decisió d’Atresmedia és la de no fer més episodis del format, i per tant allargar la seva trajectòria. A més, segons la informació de l’esmentat mitjà, el seu plató no serà tancat, per la qual cosa puntualment Atresmedia podria sol·licitar la gravació de més entregues per encaixar a la seva graella o permetre-li preparar el seu relleu.

Aquest moviment pot estar justificat per la pròxima arribada del nou programa de Sonsoles Ónega, l’últim gran fitxatge d’Atresmedia. Segons ha conegut YOTELE, l’equip del nou espai de la presentadora ha començat aquest dilluns, 5 de setembre, a treballar en els estudis de la cadena a San Sebastián de los Reyes.

Tot fa indicar que el nou programa de Sonsoles Ónega s’emetrà en aquesta franja horària, si bé és una revisió que encara no s’ha tancat, a l’espera que l’equip perfili el format amb què s’incorporarà a la graella del canal principal d’Atresmedia.