Sonsoles Ónega apareix per primera vegada a Antena 3. Després de <strong>la seva sonada sortida de Telecinco</strong>, la periodista va ser aquest dimarts la convidada d’‘El hormiguero’, oferint-li a Pablo Motos les seves primeres declaracions com a rostres de la cadena d’Atresmedia: «Em sento com una nena amb sabates noves. Des de l’11 de juliol no trepitjava un plató».

«Era al camerino de Telecinco en faixa. De sobte, rebo una trucada. Despenjo en altaveu i una veu emergeix. Em diu que era la secretària del director general d’Atresmedia Televisión. Vaig pensar que volia adaptar una novel·la. Es produeix una reunió en un hotel i arribo i veig tres senyors que no conec. Carlos Fernández Alonso em va dir cinc paraules: Tenim un pla per a tu. En aquell moment, em vaig enamorar profundament d’aquesta proposta. A partir de ahí, empieza 48 horas, que es lo que pido para reflexionar, que coindicen con las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid". Así fue el fichaje de @sonsolesonega en @atresmediacom #SonsolesEH pic.twitter.com/9W0fkfonch — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 6 de septiembre de 2022 ‘Onega va revelar que, després d’aquelles 48 hores, aquell 11 de juliol, va prendre la decisió de marxar a Atresmedia: «Va ser per mil motius. És una empresa que no em resulta aliena. Estic publicant amb Planeta des de fa 14 anys de la meva vida i vaig pensar que potser era el moment. Amb molt mal de cor, vaig comunicar als meus caps que me n’anava». EN ELABORACIÓ.