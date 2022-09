Telecinco va estrenar ahir a la nit en obert ‘En el nombre de Rocío’ amb la presència de la seva protagonista al plató. Els espectadors van poder veure els episodis 3 i 4 de la docusèrie, en els quals Rocío Carrasco destapa amb documentació algunes de les mentides que ha explicat Raquel Mosquera a la televisió. A més, la filla de Rocío Jurado va aprofitar per respondre als atacs que la llançat la perruquera a les xarxes socials.

Després que Mitele Plus emetés els esmentats episodis, la viuda de Pedro Carrasco va publicar una dura carta dirigida a la filla del boxejador: «No es pot ser més tonta, curteta i mala persona per dir o insinuar, no sé què és pitjor, que jo vaig exercir la prostitució a Alemanya». «A veure si t’assabentes, pallassa, que jo vaig ser a Alemanya des dels tres fins als sis anys amb els meus estimats pares, que van emigrar a Alemanya a treballar i tirar els seus cinc fills endavant honradament», va deixar anar Mosquera.

Unes acusacions que Carrasco no va voler passar per alt durant el programa d’ahir: «Tonta, curteta... No soc jo, vida meva. Tonta i curteta ets tu». «Si tu has utilitzat el que he dit d’Alemanya per enllaçar-ho amb alguna cosa tan summament horrorós i barroer com la prostitució, no va per allà. No te’n vagis al que t’interessa», va dir mirant a càmera.

La filla de ‘la més gran’ va aclarir llavors algunes de les seves declaracions al documental: «Quan dic allò d’Alemanya, ho estic dient perquè, segons tinc entès, allà se’t diagnostica el teu problema i has de tornar perquè els metges d’Espanya et tractin». «Tu tens una història molt més interessant, i fins i tot de novel·la, que la meva. No t’inventis la meva, simplement explica la teva», va afegir.

D’altra banda, es va dirigir a Mosquera per fer-li una advertència: «Raquel, si estàs veient això, et diré una cosa. Ves molt amb compte amb el que facis a partir d’avui amb els trofeus del meu pare. Ves molt amb compte perquè te’ls demanaré judicialment». «Ja te’ls he demanat davant de tothom, ja no és la teva paraula explicar la meva. Si no me’ls dones te’ls demanaré judicialment», va concloure.