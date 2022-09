Filmin impulsa la segona ficció pròpia de la plataforma, Selftape, una nova sèrie produïda per Filmax amb el segell de Filmin Original. El rodatge de la producció, creada i protagonitzada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig (Polseres vermelles) i dirigida per Bàrbara Farré, ha començat aquesta setmana a Barcelona i altres municipis de la demarcació. La sèrie compta amb sis capítols de 30 minuts rodats en català i castellà. La sèrie està coescrita per les germanes amb Ivan Mercadé, Carlos Robisco i Clara Esparrach. Selftape és una ficció amb deixos autobiogràfics sobre dues actrius que van descobrir l’èxit sent nenes i ara, superats els 20, busquen el seu lloc a la indústria audiovisual.