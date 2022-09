Movistar Plus+ també s’ha presentat al FesTVal de Vitòria per mostrar algunes de les seves apostes de la temporada. La plataforma ha organitzat aquest dijous una roda de premsa per presentar davant els mitjans ‘El inmortal’, un nou drama criminal protagonitzat per Álex García, Emilio Palacios, Marcel Borrás i Teresa Riott.

La ficció, creada per José Manuel Lorenzo i escrita per Diego Sotelo i David Moreno, està inspirada en la vida del líder de la banda ‘Los Miami’, que va operar a la nit madrilenya dels convulsos anys 90. Domingo Corral, director de ficció a Movistar Plus+, afirma que es tracta d’una sèrie «de la qual ens sentim molt orgullosos». «És una idea que va néixer de José Manuel Lorenzo i l’hi va dir a Telemundo. Amb l’estreta relació que teníem amb Marcos Santana, president de Telemundo Studios, ens hi vam afegir», comenta. A més, destaca el seu «recorregut internacional» –va ser presentada a Cannes Series– i que tindrà «una finestra interessant als Estats Units». José Manuel Lorenzo remarca que ‘El inmortal’ no és «una sèrie més de narcos» i aplaudeix la feina de l’elenc protagonista: «Comptar amb Álex García ha sigut més que un somni». «Teresa Riott va ser una aposta complexa per al seu paper, però ha fet una feina extraordinària», assegura el creador. Álex García confessa que el va impactar «la velocitat» al llegir els guions: «Tot a la llarga tenia un sentit, per a mi això va ser crucial quan vam començar a parlar de la sèrie». «Vam passar hores i hores a les discoteques per gravar. Era pandèmia i estaven tancades», recorda al seu torn Teresa Riott. Marcel Borrás defineix la producció d’‘El inmortal’ com «un treball d’orfebreria». «És un repte com a actor i m’agrada bastant. En algunes escenes crec que soc una altra persona», explica l’actor. «La sèrie és flipant. Només el primer capítol conté tota l’essència, però després s’encoratja», afegeix Emilio Palacios. (En elaboració)