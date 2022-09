La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya acorda atorgar el Premi Ofici de Periodista 2022 a la col·legiada Olga Viza. La periodista ha estat al capdavant de programes informatius en l’àmbit nacional i ha cobert alguns dels esdeveniments esportius més importants de la història recent. Aquest és el màxim guardó amb què el Col·legi de Periodistes distingeix la trajectòria professional dels seus col·legiats.

L’acte de lliurament tindrà lloc el pròxim 8 de novembre a la seu del col·legi de periodistes.

Olga Viza va iniciar la seva trajectòria professional a Miramar, els estudis centrals de Televisió Espanyola a Catalunya. Allà va aprendre les bases de la comunicació i la informació esportiva a través de programes com Estadio-2, on va narrar grans esdeveniments esportius com els Jocs Olímpics de Barcelona que enguany compleixen trenta anys. La periodista també va treballar a Antena 3, Telecinco o La Sexta.

Tres dècades després, la ràdio es va convertir en el seu nou espai amb la direcció i presentació de magazins de matí i tarda a RNE. Actualment col·labora a RNE i la Cadena SER. Viza ha estat reconeguda amb altres guardons com el Premi Ondas a la millor presentadora d’informatius (1995) o el Premi Margarita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere.

Joan Maria Morros, degà del Col·legi ha recordat que la periodista és «una referent de la informació esportiva i un clar exemple d’adaptació als diferents llenguatges periodístics». També ha destacat que representa «una primera generació de dones valentes i capaces de trencar amb el sostre de vidre a les redaccions dels mitjans de comunicació». Fins avui només han rebut aquest reconeixement tres dones «i tenim el ferm compromís de lluitar per la igualtat de condicions entre professionals, a dins i fora de la feina» ha assenyalat Morros.

El Premi Ofici de Periodista que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya és un guardó creat l’any 1999 amb la voluntat de distingir els/les col·legiats/des amb trajectòries professionals rellevants caracteritzades per l’excel·lència i l’ètica periodística. La darrera edició del guardó va ser atorgada a títol pòstum a Antonio Franco. En anteriors ocasions aquesta distinció l’han rebut periodistes com Tomás Alcoverro, Josep Maria Cadena, Josep Martí Gómez, Maria Eugenia Ibáñez, Josep Pernau, Rosa Maria Calaf, Enric Frigola, Josep Maria Huertas Claveria, Joaquim Maria Puyal, Jaime Arias, Mercè Conesa, Narcís-Jordi Aragó, Xavier Batalla i Josep Maria Espinàs.

És previst que el lliurament es faci el pròxim 8 de novembre, a la seu central de Barcelona, coincidint amb la data de creació del Col·legi de Periodistes de Catalunya.