Antena 3 estrena aquesta nit en obert, a les 22.45 hores, ‘Padre no hay más que uno’. Dirigida per Santiago Segura l’any 2019, la pel·lícula està protagonitzada per Santiago Segura, Toni Acosta, Sílvia Abril, Leo Harlem, Wendy Ramos, Martina Valeria de Antioquía, Calma Segura, Lluna Fulgencio, Carlos González Morollón i Sirena Segura, entre d’altres.

El Javier és el que s’ha batejat com un «marit-cunyat». Aquest que sense ocupar-se en absolut del que suposa l'atenció de la casa i dels nens, sap perfectament què és el que s’ha de fer, i que contínuament regala a la seva dona frases del tipus: «És que no t’organitzes», o «no et posis nerviosa», ja que considera que la seva desbordada dona s’ofega en un got d’aigua. El Javier haurà d’enfrontar-se a la realitat que suposa bregar amb cinc fills (d’entre quatre i dotze anys) quan la seva dona decideix anar-se’n de viatge i deixar-lo sol amb ells. La caòtica situació que es produeix a casa els donarà, alhora, l’oportunitat de passar més temps junts i conèixer-se millor.