Els 16 famosos de ‘Pesadilla en El Paraíso’ van començar ahir a la nit la seva aventura a Telecinco davant una discreta xifra d’audiència. La primera entrega del ‘reality show’, que va ser reformulada a última hora amb connexions en directe des de plató, va registrar un 13,5% de quota de pantalla i 1.187.000 espectadors.

El programa presentat per Lara Álvarez i Carlos Sobera va quedar per sota de la nova projecció de ‘Padre no hay más que uno’ a Antena 3. La pel·lícula dirigida per Santiago Segura va dominar sense problemes la seva franja d’emissió amb un destacat 17,7% de share i 1.478.000 televidents.

(En elaboració)