‘Amar es para siempre’ estrenarà el 12 de setembre la seva 11a temporada a Antena 3. El 1981 serà el punt de partida de les noves entregues de la ficció de la sèrie, que comptarà amb importants incorporacions i ambients renovats que teletransportaran l’espectador a aquell any.

Melani Olivares, Jorge Bosch, Adriana Ubani, Daniel Cabrera, Ander Azurmendi, Paula Iwasaki, Carlos Serrano-Clark, Antonio Durán ‘Morris’, Adelfa Calvo, Dani Muriel, Pepa Rus i Toni Sevilla conformen la llista d’incorporacions per a aquesta nova temporada, que es mouran per decorats com la Casa Rodríguez; el supermercat Sanabria –compost per botiga, despatx, magatzem i façana–, el Centre d’Investigació Diego Barros, la farmàcia Guerrero –on, a part de l’espai farmacèutic, trobarem la reapotecaria i la façana– i una renovada Casa Manolita amb una cuina nova i un menjador completament reformat. Repassem qui és qui dels nous personatges de la temporada 11 d’‘Amar es para siempre’.

Melani Olivares serà Nieves Sanabria

Melani Olivares serà Nieves SanabriaNieves és la cosina germana de Manolita. Esposa de Ricardo i mare d’Andrea, és una dona de dues cares, amb més llums que ombres, però Manolita només veu en ella una persona forta, valenta i a qui admirar, sense saber tota la veritat que amaga aquesta cruel i freda dona. Nieves torna de Miami amb la seva família i deixa enrere un tèrbol passat.

Jorge Bosch serà Ricardo Rodríguez

Marit de Nieves, és un home que sembla que té món, les idees clares i verborrea. La seva intenció sempre ha sigut donar un ‘pelotazo’, però fa les coses sense pensar. Entaularà una relació d’amistat amb Marcelino, a qui li promet associar-se en un futur negoci que mai qualla.

Adriana Ubani serà Andrea Rodríguez

És la filla de Nieves i Ricardo. El somni d’Andrea és convertir-se en una gran dissenyadora de moda. Té talent i imaginació, però estudia Econòmiques perquè l’hi obliga la seva mare, que també s’entossudeix a ajuntar-la amb Alberto Ramírez, fill de constructors i un bon partit. Però ella no està disposada que la seva mare dirigeixi la seva vida i farà tot el possible perquè la seva relació amb Ciriaco funcioni.

Daniel Cabrera serà Ciriaco Gómez Sanabria

Ciriaco és el fill de Marcelino i Manolita. És guapo i una mica canalla. S’enamorarà de la seva cosina Andrea malgrat estar sortint amb Ana Mari. Un terrible succés portarà Ciriaco a la presó, ja que totes les proves apunten a ell. Començarà així una nova croada per als Gómez i Manolita no podrà evitar preguntar-se quant coneix el seu fill i si realment va ser capaç de cometre aquell delicte.

Ander Azurmendi serà Samuel Lagares

Guapo, encantador i amb sort entre les dones, una qualitat que l’ha permès aprofitar-se d’elles i treure’n tot el que ha pogut, bàsicament diners. És l’amant de Nieves, en qui busca un objectiu que no és l’amor però necessita la relació per treure’n profit.

Paula Iwasaki serà María Barros, àlies ‘Carballo’

Inspectora de Policia i investigadora. És una dona sagaç amb recursos i intuïció. Investigarà l’estranya desaparició del seu pare, Javier Barros, malgrat les reticències del comissari Luján, a qui considera de la família sense saber la crueltat que amaga. Amb Jorge Reyes iniciarà una tensió sexual, tot i que desconeix la veritat que hi ha darrere d’ell.

Carlos Serrano-Clark serà Jorge Reyes

Ajudant de María a l’agència. Coneix bé el carrer, ja que la seva vida s’ha basat en atracaments i intimidacions que l’han fet entrar i sortir constantment del calabós. Luján es va convertir en una mena de protector per a ell i l’ha anat utilitzant per aconseguir informació a canvi de diners. En aquesta ocasió, Luján li ha demanat que s’acosti a María Barros per saber els seus moviments. La seva relació anirà prenent una altra dimensió i començarà a sorgir l’atracció.

Antonio Durán ‘Morris’ serà Joaquín Luján

Fa molts anys que és al capdavant de la comissaria de Chamberí i que aconsegueix tot allò que es proposa. S’envolta tant de les elits com dels baixos fons i s’ha convertit en un corrupte dirigint una xarxa d’atracaments en diferents establiments. Per ell, l’important és mantenir el seu estatus, però María anirà investigant a poc a poc fins que descobrirà la veritat que oculta.

Adelfa Calvo serà la senyora Paz Guerrero

Una dona aspra que diu el que pensa. Establirà la seva farmàcia al barri amb el seu fill Hugo, a qui educa en la severitat. El seu passat amaga una relació amb un marit que només li va dedicar desaires i infidelitats i que li va amargar el caràcter.

Dani Muriel serà Hugo Guerrero

Fill de Paz, Hugo va ser un futbolista d’èxit. Un accident de cotxe va frustrar la seva carrera i li va impedir tornar a la competició. Després d’una mala ratxa d’alcohol i drogues, va ingressar en una clínica de desintoxicació fins caure en oblit. Paz veu en el seu fill la fanfarroneria del seu marit, l’home que la va fer patir, però Hugo no coneix aquesta història ni l’existència d’un germà. S’anirà enamorant de Rocío.

Pepa Rus serà Rocío Morón

Treballa a la farmàcia. El seu físic no encaixa en els cànons de bellesa del moment, però després d’anys d’humiliació, Rocío s’adona que pot viure com una víctima o com un ésser humà i tirar endavant. Ha desenvolupat una personalitat devastadora i una actitud poderosa. Té la carrera de Farmàcia i un nòvio, Restituto, amb qui està a punt de casar-se. Hi haurà pors que tornin a aflorar quan es comenci a enamorar d’Hugo.

Toni Sevilla serà Rodrigo Sancho

Advocat amic de Quintero, és el tercer soci del bufet. Va créixer en una família on la política ho era tot. El seu pare va fundar l’API, una associació progressista, i Rodrigo sempre ha volgut portar el partit a dalt de tot. La seva màxima és que el partit està per sobre de les persones. Sentirà que ha trobat en Cristina i Quintero els abanderats que necessita i els fitxarà, però aniran descobrint que Rodrigo té una vida oculta.