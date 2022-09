L’estrena de la tan esperada El senyor dels anells: els anells del poder ha sigut el millor en la història d’Amazon Prime Video. El retorn a la Terra Mitjana, segles abans de les històries narrades a El senyor dels Anells i l’Hòbbit, ha atret l’atenció (i l’aprovació) de milions d’espectadors arreu del món. Però una polèmica amb marcats caires racistes, que ja va sorgir en revelar-se les primeres imatges de la sèrie, està enfosquint aquest èxit. L’aparició en el repartiment d’Els anells del poder d’elfs i «pelosos» encarnats per actors negres o d’altres ètnies, ha desencadenat comentaris despectius a les xarxes socials que intenten emparar-se en les suposades essències de l’obra original de J.R.R. Tolkien.

Ha estat ni més ni menys que Elijah Wood, que interpretava Frodo en la trilogia cinematogràfica firmada per Peter Jackson, qui ha fet un decidit pas endavant en defensa de la diversitat racial del repartiment de la nova sèrie. L’actor, acompanyat per Sean Astin, conegut en la saga com a Sam, i els germans Merry i Pippin, interpretats per Dominic Monaghan i Billy Boyd, ha posat amb samarretes i gorres en què s’aprecien les orelles d’elf en diferents tons de pell, amb una frase en idioma èlfic que diu: «Sou tots benvinguts aquí».