Ha debutat Vicent Sanchis a 8TV amb ‘El pentàgon’. La seva arrencada ha consistit en un repàs de la Diada en inequívoca sintonia amb JxWaterloo. O sigui, etzibant a ERC i el president Aragonès. Ha utilitzat per a aquest fi breus converses amb Jordi Pesarrodona (ANC), Joaquim Forn (Òmnium), Toni Comín (des de Brussel·les) i Jordi Gaseni, president de Municipis per la Independència, que al ser l’únic d’ERC les ha passat magres, i ha tingut gran paciència en aquest clima d’assetjament i demolició la direcció del seu partit.

Sanchis ha conduït les converses apropant l’aigua al seu molí. Més que preguntes llançava les tesis que li convenien per anar desenvolupant-les. ¡Gran manifestació! ¡Deien que seria un fracàs i l’ANC ha tingut un èxit multitudinari! Que Artur Mas no assistís a la Diada del 2012 no és el mateix: ¡Aragonès ha arribat a dir que no se sentia a gust! ¡Es va trencar la unitat per culpa del president, que no hi va assistir! Oriol Junqueras ¿és un obstacle?...

A Toni Comín no va fer falta conduir-lo. Se sap de memòria aquest discurs: «¡ERC volia que la manifestació fos un fracàs! ¡Però ha sigut un èxit! ¡La mobilització als carrers ens acosta a la independència!». ¡Ahh! Aquí es planteja un contrast televisiu molt entretingut: mentre a TV-3, diumenge, anaven amb molta cura suavitzant les xiulades, bronques i crema de fotos contra ERC i contra el president Aragonès, a 8TV Sanchis ha fet el contrari. El seu programa sembla la CIA audiovisual de JxWaterloo. Per això li ha posat de nom ‘El pentàgon’.

O sigui que probablement a TV-3, per primera vegada, ERC ja és la força dominant; d’aquí la maniobra de Junts, contractant a 8TV porcions de ‘pizzes al taglio’ i col·locant els seus agents d’‘agit prop’. La quota de pantalla del debut de Sanchis va ser d’un 0,8%. No crec que l’amo del canal, Pedrazzoli, estigui preocupat. Aquesta porció de la ‘pizza’ ja ve rendibilitzada per endavant. Si el flux monetari extern minvés, segurament posaria programes de tarot, endevinació, horòscops i cartomàncies, que solen fer xifres de ‘share’ gens menyspreables i generen diners trinco-trinco.

En aquesta 8TV hi ha un altre tipus de criatures, els pencaires de veritat, la carn de canó, que no venen pensionats des d’altres àmbits. Són bons professionals que defensen el seu lloc de treball i lluiten per col·locar 8TV al mapa. A aquests, el meu afecte, simpatia i respecte total.