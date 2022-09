L'estatunidenca Zendaya i el sud-coreà Lee Jung-Jae van fer història aquest dilluns en guanyar l'Emmy a millor actriu i actor dramàtic, respectivament, pels seus papers a "Euphoria" i "El Juego del Calamar", dos dels fenòmens televisius de l'any.

Zendaya, als seus 26 anys, es va convertir en l'actriu més jove que guanya dues vegades l'Emmy d'interpretació mentre que Lee Jung-Jae es va coronar com el primer actor que triomfa als premis amb un paper interpretat en un idioma diferent de l'anglès.

"Gràcies per creure en mi, fins i tot quan jo no ho faig", va assenyalar la jove actriu en recollir el guardó enfront d'altres companyes nominades com Jodie Menjar ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Sandra Oh ("Killing Eve") i reessa Witherspoon ("The Morning Xou").

Zendaya, que a "Euphoria" encarna una estudiant d'institut amb una seriosa addicció a les drogues, va repetir així la victòria que ja va aconseguir en 2020 per la primera temporada de la sèrie. Llavors, es va convertir en l'actriu més jove a guanyar l'Emmy a la millor interpretació dramàtica. "Moltes gràcies per crear un espai segur per a rodar aquesta sèrie tan complicada", va dir aquest dilluns al creador del reeixit format de HBO, Sam Levinson.

Zendaya, també coneguda per formar part del repartiment de l'última trilogia de "Spider-Man" i "Dune", ha despertat l'admiració del públic i de la crítica amb "Euphoria", tot un fenomen juvenil que amb l'estrena de la seva segona temporada va registrar les millors audiències de HBO després del final de "Juego de Tronos".

El "Juego del Calamar", un fenomen sense precedents

El protagonista d'un altre fenomen de masses, en aquest cas de Netflix, va pujar a l'escenari minuts després per a recollir l'Emmy per protagonitzar "Squid Game" ("El Juego del Calamar"). Jung-Jae, qui fins fa un any era un complet desconegut per a la indústria anglosaxona, es va imposar aquest dilluns a altres noms com Jason Bateman ("Ozark"), Brian Cox ("Succession"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Adam Scott ("Severance") i Jeremy Strong ("Succession").

"Gràcies per fer que un problema realista que tots enfrontem hagi tingut vida en la pantalla amb un guió genial i increïbles efectes visuals", va indicar l'actor després de dirigir-se al director de la sèrie, Hwang Dong-Hyuk.

"Squid Game" ("El Juego del Calamar"), que recrea una distopia en la qual un grup de persones arruïnades competeix a vida o mort en jocs infantils per un botí, es va convertir l'any passat en la sèrie més vista en la història de Netflix.

La ficció era la primera producció rodada en un idioma estrangera que va aconseguir la nominació a millor sèrie de drama als Emmy, però el guardó va ser finalment per a "Succession".