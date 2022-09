Telecinco emet aquesta nit, a les 22.50 h, ‘Figuras ocultas’. Dirigida per Theodore Melfi l’any 2016, la pel·lícula està protagonitzada per Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Jim Parsons, Mahershala Ali, Kirsten Dunst, Glen Powell, Rhoda Griffis, Ariana Neal, Maria Howell, Alkoya Brunson, Jaiden Kaine, Wilbur Fitzgerald, Saniyya Sidney, Bob Jennings, Lidya Jewett, Ron Clinton Smith i Aldis Hodge, entre d’altres.

A principis dels anys 60, durant la guerra freda i en plena carrera espacial, la NASA busca ments brillants, persones amb talent per treballar com a «ordinadors humans». No hi havia superordinadors digitals que poguessin calcular de manera precisa les trajectòries d’un coet, per això es buscaven cervells superdotats per realitzar ràpids i avançats càlculs de cap. Les matemàtiques Katherine Johnson i Dorothy Vaughan i l’enginyera Mary Jackson seran les elegides que per ajudar la NASA a guanyar la carrera espacial contra la Unió Soviètica, portant a terme la missió més atrevida fins ara: posar l’astronauta John Glenn en òrbita al voltant de la Terra.